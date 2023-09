Serbia: Vucic, durante incontri con rappresentanti Usa espresso timori per situazione in Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha detto di aver “espresso grande preoccupazione e timore per i possibili eventi in Kosovo” durante alcuni incontri non ufficiali con i rappresentanti degli Stati Uniti avvenuti a margine della sua partecipazione all’Assemblea generale delle Nazioni Unite in corso a New York. "Ho avuto anche incontri non ufficiali con molti rappresentanti degli Stati Uniti, non voglio riferirne i nomi pubblicamente, e ho espresso ed espresso loro la mia enorme preoccupazione e un po' di paura, per i possibili eventi futuri in Kosovo”, ha detto Vucic. Secondo il presidente serbo, “tutto quello che fanno, il linguaggio che usano, le minacce che pronunciano, gli arresti della nostra gente ogni giorno, mi sembra che dicano chiaramente e inequivocabilmente quali sono le intenzioni di Kurti (il premier kosovaro Albin). Questa è la cosa più importante", ha detto Vucic parlando alla stampa serba a New York. (Seb)