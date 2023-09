Sud Invest: quattro giorni dedicati al rilancio del Mezzogiorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Lo sviluppo economico e infrastrutturale del Mezzogiorno, le opportunità derivanti dal Pnrr, la sfida della transizione energetica e il rilancio dell'occupazione. Questi alcuni fra i temi principali al centro del seminario nazionale Sud Invest che si è svolto dal 20 al 23 settembre, tra Roma e Benevento, promosso dal Consorzio Asi (Area di sviluppo industriale) della provincia di Benevento e dalla Ficei, la Federazione Italiana Consorzi Enti Industrializzazione. La prima tappa della convention si è tenuta al Senato della Repubblica, in occasione dell'incontro incentrato sulla competitività dei Consorzi Asi per lo sviluppo dei territori. Nei quattro giorni il Teatro Comunale di Benevento è stato la sede di numerosi dibattiti a cui hanno preso parte ministri, sottosegretari, esponenti del mondo industriale e imprenditoriale di primo piano, fra i quali il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, i delegati di tutti i Consorzi industriali italiani, rappresentanti dei maggiori istituti di credito presenti sull'intero territorio, quelli di Confindustria e delle maggiori organizzazioni sindacali. Dal canto suo il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha spiegato che “i consorzi Asi rappresentano a livello nazionale un'opportunità per la crescita del territorio grazie alla loro capacità di dialogo tra istituzioni e tessuto imprenditoriale. Oggi, in modo particolare, il nostro Meridione ha la possibilità di acquisire nuova rilevanza a livello europeo. Nuove vie si stanno aprendo e nuove possibilità di sviluppo: dall'energia alla logistica, dalla manifattura tradizionale alle produzioni strategiche come quelle dei microchip. Il Mimit ha avviato una politica per l'attrazione di imprese, articolata non solo attraverso il supporto finanziario agli investimenti, ma anche con mirate misure di semplificazione e tutoraggio. In questa chiave, i consorzi Asi rappresentano una preziosa leva a complemento, in grado di rendere ancora più efficace l'azione del governo. Creare un ambiente più business oriented è indispensabile per la crescita e in questo percorso sono certo che Ficei e i Consorzi Asi possano dare un grande contributo". (segue) (Com)