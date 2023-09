Napolitano: AdR, profondo cordoglio, rinviato congresso patto decarbonizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aeroporti di Roma rinvia il congresso sul patto per la decarbonizzazione del trasporto aereo. "Nell'esprimere profondo cordoglio per la scomparsa del presidente emerito della Repubblica, senatore Giorgio Napolitano, Aeroporti di Roma comunica che il 2nd Annual Congress del Patto per la decarbonizzazione del trasporto aereo programmato per martedì 26 settembre a Roma a Palazzo Wedekind è rinviato a data da destinarsi", si legge nella nota di AdR.(Com)