Napolitano: Confagricoltura, interesse generale al centro sua azione

- Il presidente della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, Massimiliano Giansanti e la direttrice generale, Annamaria Barrile, esprimono sentito cordoglio per la morte del Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. "Nel suo lungo impegno politico e istituzionale ha sempre messo l'interesse generale al centro della sua azione, in Europa e in Italia. Esprimiamo la nostra vicinanza alla moglie Clio e a figli Giovanni e Giulio", scrivono i due.(Rin)