Libia: media, operazioni di soccorso terminate in quasi tutte le aree colpite da inondazioni (2)

- Per il capo del pronto soccorso dell'Autorità per le strade e i ponti, Hussein Sweidan, circa il 70 per cento delle infrastrutture (dighe, porti, ponti, strade, interi quartieri) nelle aree colpite dalle recenti inondazioni nella Libia orientale sono state danneggiate. Inoltre, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), quasi 4.000 persone sarebbero morte nelle inondazioni, la maggior parte delle quali sono decedute a Derna a causa del cedimento di due dighe a monte della città, mentre per la Mezzaluna rossa libica mancano all'appello più di 10.000 persone. (Lit)