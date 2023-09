© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ottant’anni fa moriva Salvo D'Acquisto, “esempio di coraggio, lealtà, attaccamento al dovere, amor di Patria”. Lo ha ricordato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Un eroe da presentare ai giovani perché non dimentichino chi ha sacrificato la sua vita per i valori in cui credeva”, ha scritto il ministro in un messaggio su X (ex Twitter). (Res)