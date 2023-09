Mali: si schianta quadrimotore vicino Gao, il modello è in dotazione al gruppo Wagner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cargo quadrimotore si è schiantato vicino all'aeroporto della città di Gao, nel nord-est del Mali. Lo riferiscono fonti locali sui social. Il modello, un Ilyushin Il-76, fa parte di quelli in dotazione al gruppo russo Wagner, ma al momento non è chiaro se questo fosse impiegato dalle autorità di transizione per semplice trasporto merci. Nelle ultime settimane si sono intanto accentuati gli scontri fra l'esercito maliano, sostenuto dalle forze Wagner, e la coalizione tuareg ostile alla giunta al potere. L'episodio potrebbe essere collegato, se confermato, ad un attacco dei combattenti.(Res)