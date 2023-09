Napolitano: ambasciata russa a Roma, non sarà mai dimenticato il suo contributo alle relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata della Federazione Russa a Roma ha espresso “le più sincere condoglianze” per la scomparsa del presidente onorario e senatore a vita Giorgio Napolitano. “Giorgio Napolitano da tempo era noto in Russia, ne era apprezzata la partecipazione alla Resistenza antinazista, al dialogo tra il Partito comunista italiano e quello sovietico. Napolitano conosceva bene la Russia, ne comprendeva la storia e la dialettica interna, comprendeva le profonde aspirazioni pacifiche e i sentimenti del popolo russo”, si legge in un messaggio dell’ambasciata su Facebook. “Proprio per questo, durante gli anni della sua presidenza, sono stati compiuti importanti passi nelle relazioni tra Russia e Italia. In Russia non verrà mai dimenticato il suo contributo personale per sviluppare le relazioni bilaterali e per avvicinare i popoli della Russia e dell'Italia”, si conclude il messaggio. (Res)