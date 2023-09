Sanità: Forza Italia, oblio oncologico è legge di civiltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 23 settembre il Coordinamento provinciale di Forza Italia ha svolto una prima iniziativa sull'oblio oncologico in vista di un'iniziativa più approfondita come merita l'argomento. "Abbiamo aderito convintamente alla giornata sull'oblio oncologico", afferma Erica Mazzetti parlamentare di Forza Italia e coordinatore provinciale di Prato. "A luglio la Camera dei Deputati ha finalmente visto l'arrivo in aula della mia proposta legge sull'oblio oncologico. Si tratta di una legge che vuole cancellare una vera e propria discriminazione". Autrice e relatrice della pdl l'onorevole Patrizia Marrocco, Forza Italia. "È necessario - aggiunge - tutelare le persone guarite da tumori, prevedendo che esse non siano tenute a fornire informazioni sulla pregressa malattia trascorsi dieci anni dalle cure senza ricadute. Periodo che si ridurrebbe a cinque per chi ha avuto un tumore in età giovanile o pediatrica". Una legge "di civiltà", per assicurare a tutti i cittadini pari dignità, come da sempre chiede Forza Italia". (segue) (Com)