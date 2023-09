Sanità: Forza Italia, oblio oncologico è legge di civiltà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi guarisce da un tumore oggi subisce discriminazioni – conclude il Coordinatore provinciale di Forza Italia Mazzetti – e così succede anche quando chiede un mutuo in banca per la casa, o un prestito per la macchina, se vuole stipulare una polizza vita, o un'assicurazione medica". Oltre al dolore e alla sofferenza della malattia, una serie di pastoie burocratiche e di limitazioni alla propria vita intollerabili anche dal punto di vista giuridico: "Occorre che la malattia oncologica non penalizzi il giudizio di idoneità sulla persona. Forza Italia presenterà un ordine del giorno per chiedere a tutte le Istituzioni e a tutte le forze politiche di sostenere questa legge di civilità". Forza Italia Prato ha già attivato un percorso di ascolto e condivisione con le associazioni del Terzo Settore e della sanità del territorio intorno a questa legge di civiltà che si concluderà con una giornata dedicata all'oblio oncologico entro fine ottobre, così da far conoscere la nuova legge e attuarla nelle sedi opportune. (Com)