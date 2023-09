Cina-Corea del Sud: Xi a colloquio con premier Han, rifletterà "seriamente" a visita a Seul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato a Hangzhou il primo ministro sudcoreano Han Duck-soo e gli ha detto che intende prendere "seriamente in considerazione" una visita in Corea del Sud. Lo ha detto ai media un alto funzionario, parlando a margine dei Giochi asiatici in apertura oggi nella città cinese. Xi ha visitato la Corea del Sud per l’ultima volta nel 2014. Il presidente Yoon Suk Yeol ha esteso un invito a Xi nel novembre dello scorso anno, quando i leader si sono incontrati a margine di un vertice del Gruppo dei 20 a Bali. Durante l'incontro, ha riferito il primo vice ministro degli Esteri sudcoreano Chang Ho-jin, Han ha chiesto alla Cina di svolgere un ruolo costruttivo per la riconciliazione intercoreana, invito raccolto da Xi, il quale ha promesso di continuare gli sforzi per la pace nella penisola. Xi ha anche affermato che la Cina apprezza gli sforzi di Seul per riprendere il vertice annuale a tre tra Corea del Sud, Cina e Giappone, a lungo sospeso, e che Pechino accoglie con favore lo svolgimento di un vertice trilaterale da organizzare al momento opportuno. Il vertice trilaterale, iniziato nel 2008, si è tenuto l’ultima volta nel 2019. (Cip)