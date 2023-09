Migranti: De Corato, centro via Corelli al collasso, in Lombardia serve nuovo Cpr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro per i rimpatri di via Corelli è al collasso in Lombardia c’è bisogno di un altro Centro per le espulsioni. Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato, intervenendo a “L’Italia vincente -Sicurezza, immigrazione e lotta alla mafia” in corso a Palazzo Lombardia a Milano. “Il Governo Meloni - ha proseguito - sul tema delle mafie straniere su quello, altrettanto importante dell’immigrazione, sta facendo l'esatto opposto di quanto fatto dai governi precedenti degli ultimi 10 anni. Solo a Milano ci sono 50 mila clandestini e la Lombardia, tra tutte le Regioni, è quella che ne accoglie di più con il 13 per cento di tutti gli immigrati accolti, secondo i dati del Ministero dell'Interno. Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi, inoltre, ha comunicato che nel capoluogo lombardo il 95 per cento degli arrestati per rapine con destrezza è costituito da stranieri e, nel Carcere di San Vittore, il 70 per cento dei detenuti non è italiano”. (Com)