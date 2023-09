Infrastrutture: l’Etiopia ospita un nuovo ciclo di negoziati sulla diga etiope Gerd (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Risorse idriche ha sottolineato che “la ripresa unilaterale del riempimento della Gerd da parte dell’Etiopia" rappresenta una violazione della Dichiarazione di principi firmata nel 2015, "una violazione del diritto internazionale” e “una minaccia per il successo” dei negoziati. Firmata nel 2015, la dichiarazione stabilisce infatti la necessità per Egitto, Sudan ed Etiopia di raggiungere un accordo sulle regole di riempimento e funzionamento della Gerd prima dell’avvio del processo di riempimento. Sweilem ha inoltre evidenziato la necessità di “mobilitare gli sforzi per raggiungere un accordo entro i tempi previsti”, affermando che “esistono diverse soluzioni tecniche e legali per facilitare la conclusione di un accordo giuridicamente vincolante sulle regole di riempimento e funzionamento della Gerd” che “soddisfi gli interessi di tutte e tre le nazioni”. Il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, e il primo ministro etiope, Abiy Ahmed, avevano concordato, a margine del vertice dei Paesi confinanti con il Sudan tenuto al Cairo il 13 luglio scorso, di riavviare i negoziati per raggiungere un accordo sulla Gerd entro quattro mesi. (Cae)