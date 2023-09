Ue: Raimondo (Fd'I), transizione ecologica rispetti sostenibilità economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi siamo per la transizione ecologica, ma in nome della transizione ecologica non siamo disposti a smantellare la nostra economia. Crediamo fermamente che transizione ecologica e sostenibilità ambientale debbano essere sempre accompagnate da una sostenibilità economica e sociale delle nostre imprese". Lo ha affermato Fabio Raimondo, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Trasporti a Montecitorio, intervenendo a Milano all'evento "L'Italia Vincente" organizzato dal partito. L'attuale approccio europeo di sostenere la transizione ecologica abbracciando una sola tecnologia ed introducendo nuove tasse "è, a nostro avviso, sbagliato. Per questo ci stiamo battendo per la neutralità tecnologia e il mix energetico, per non consegnarci ad una pericolosa dipendenza dalla Cina e per salvaguardare intere filiere produttive. Stiamo pagando le conseguenze dell'approccio ideologico dell'ambientalismo del 'tutto e subito' anche in termini di autosufficienza energetica", ha concluso. (Rin)