Istat: M5s, si chiuda una volta per tutte forzatura su Blangiardo

- Da articoli di stampa "apprendiamo che sarebbero ancora in corso trattative per raggiungere il quorum dei 2/3 necessario al parere positivo delle commissioni Affari Costituzionali sulla nomina del professor Blangiardo alla presidenza dell'Istat. Ci auguriamo sinceramente che non sia vero e, in ogni caso, che nessuna forza di opposizione si presti a una trattativa per scambi di poltrone". Lo affermano in una nota i capigruppo del Movimento 5 stelle nelle commissioni Affari costituzionali del Senato e della Camera Alessandra Maiorino e Alfonso Colucci. La soglia della decenza istituzionale "è stata superata da tempo. Questa nomina - spiegano - andava fatta a marzo, l'Istat da sei mesi è ostaggio di un'ostinazione della maggioranza sul nome del presidente uscente, nonostante una pessima gestione che ha mortificato le professionalità e le competenze dell'Istituto di statistica, come testimoniato anche da un documento redatto da alcuni lavoratori dell'Istat. Per assecondare questa ostinazione è già stata fatta una norma ad personam che ha permesso a Blangiardo di essere proposto per quella poltrona, superando i paletti che glielo impedivano. Peraltro, la proposta di nomina non è stata preceduta da una procedura di evidenza pubblica". Pur non essendo obbligatoria per legge, questa "è sicuramente garanzia di maggiore trasparenza e apertura alla meritocrazia. Infine, ricordiamo che Blangiardo si è più volte distinto per posizioni ideologiche retrograde oscurantiste. E' il momento di chiudere questo capitolo che non fa onore alle istituzioni, si vada oltre e si lavori per dare all'Istat una guida all'altezza del suo lavoro di fondamentale importanza per l'Italia", concludono.(Rin)