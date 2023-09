Vaticano: Papa, non ammaliamoci di cinismo e rassegnazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, durante l'omelia della messa che conclude il suo viaggio a Marsiglia, invita i presenti a "sussultare", ovvero ad "avere un fremito interiore, sentire che qualcosa si muove nel nostro cuore". "È il contrario di un cuore piatto, freddo, accomodato nel quieto vivere – spiega il Pontefice – che si blinda nell'indifferenza e diventa impermeabile, che si indurisce, insensibile a tutto e a tutti, pure al tragico scarto della vita umana, che oggi viene rifiutata in tante persone che emigrano, così come in tanti bambini non nati e in tanti anziani abbandonati". Il Papa mette in guarda dall'avere "un cuore freddo e piatto" che "trascina la vita in modo meccanico, senza passione, senza slanci, senza desiderio. E di tutto questo, nella nostra società europea, ci si può ammalare: il cinismo, il disincanto, la rassegnazione, l'incertezza, un senso generale di tristezza. Qualcuno le ha chiamate 'passioni tristi': è una vita senza sussulti". "Dinanzi al mistero della vita personale e alle sfide della società, chi crede ha un sussulto, una passione, un sogno da coltivare, un interesse che spinge a impegnarsi in prima persona", dice Bergoglio che aggiunge: "L'esperienza della fede, oltre a un sussulto dinanzi alla vita, genera anche un sussulto dinanzi al prossimo".(Civ)