Arabia Saudita: rapporto, Pil supera per la prima volta i 1.000 miliardi di dollari

- Il prodotto interno lordo (Pil) dell'Arabia Saudita ha superato per la prima volta il tetto dei 1.000 miliardi di dollari, raggiungendo l'obiettivo nazionale ben prima del 2025. E’ quanto emerso da un rapporto della Federazione saudita delle camere di commercio, diffuso dall'agenzia di stampa “Spa”, in occasione della 93esima giornata nazionale del Regno. I dati mostrano che il contributo del settore privato al Pil saudita è salito a 440 miliardi di dollari, pari al 41 per cento del Pil. Inoltre, il valore delle esportazioni non petrolifere ha raggiunto gli 84 miliardi di dollari, che rappresentano il 20,5 per cento delle esportazioni di materie prime, con 178 paesi raggiunti su scala globale. (Res)