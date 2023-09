Migranti: Bonelli (Avs), vergognosa propaganda politica su vita delle persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Condividiamo con profondo rispetto le parole di Papa Francesco, che ha affrontato il tema delicato e urgente dei migranti nel suo discorso durante gli Incontri sul Mediterraneo. Come dichiarato dal Santo Padre, il fenomeno migratorio non è semplicemente un'urgenza momentanea, ma un processo complesso che coinvolge tre continenti intorno al Mediterraneo. È un problema globale che richiede una gestione responsabile e lungimirante. La propaganda politica intorno a questo fenomeno è un processo vergognoso". Lo afferma in una nota il co-portavoce di Europa verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, che prosegue: "Nonostante i continui proclami, non si può più nascondere il fallimento di questo governo E vogliamo sottolineare una volta in più l'indegna questione dei 5.000 euro per sfuggire ai centri di detenzione. Un ricatto e una norma disgustosa e contraria ai principi fondamentali di giustizia e uguaglianza". "Chiediamo - aggiunge - che le parole di Papa Francesco siano ascoltate e che ispirino azioni concrete da parte dei governi e delle istituzioni europee. L'umanità e la dignità di ogni individuo, indipendentemente dalla loro provenienza, devono essere al centro delle politiche migratorie. È il momento di agire con solidarietà e responsabilità nei confronti dei migranti e rifugiati".(Com)