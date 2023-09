© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cotral non ha mai avanzato ufficialmente l'ipotesi di limitare le corse della linea ferroviaria Metromare alla stazione di Eur Magliana a partire dal mese di ottobre. Lo precisa in una nota la stessa Compagnia dei trasporti laziali. Inoltre, l'azienda chiarisce di non aver indicato date di partenza per la variazione del servizio. (Com)