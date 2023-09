Fisco: Gusmeroli (Lega), la riforma tutelerà casa e risparmio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella delega per la riforma fiscale "nessuna nuova tassa sulla casa e 'no' alla riforma del Catasto". Lo annuncia Alberto Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive, Commercio e Turismo di Montecitorio nonché responsabile Unità Fisco della Lega, intervenendo a Piacenza al 33° convegno di coordinamento dei Legali di Confedilizia. "Con onestà intellettuale e coerenza abbiamo avversato, pur essendo al governo, norme che ritenevamo sbagliate nella delega Draghi e ora rilanciamo con forza le battaglie storiche della Lega: la cedolare secca - sottolinea - anche per le locazioni commerciali, niente tasse su case inagibili o occupate, la tutela della casa come bene rifugio per eccellenza degli Italiani. La legge per le microzone e per far emergere gli immobili non accatastati già c'è. Legare il catasto al valore di mercato sarebbe un grave vulnus per il settore, e depaupererebbe ancora di più le famiglie". Per questo "dobbiamo proteggere il risparmio, specie in un periodo in cui l'inflazione e il caro-mutui mordono, e dobbiamo tutelare le specificità dei nostri territori, fra cui proprio la proprietà immobiliare diffusa". (segue) (Rin)