Napoli: Engie e Museo di Capodimonte insieme per l'efficenza energetica

- Il Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napoli ed Engie hanno avviato un progetto di efficienza energetica, riqualificazione e valorizzazione del sito museale. L’iniziativa è stata illustrata oggi a Napoli dal Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, Sylvain Bellenger, dal Ceo di Engie Italia, Monica Iacono, dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, in una conferenza stampa a cui ha preso parte anche il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Il progetto di transizione ecologica, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione al livello nazionale ed europeo, verrà realizzato grazie a un partenariato pubblico-privato (Ppp), il primo in Italia all’interno del Ministero della Cultura, per lo sviluppo e la riqualificazione di un museo autonomo. Gli interventi prevedono la riduzione dei consumi, l’integrazione di energie da fonti rinnovabili e una nuova illuminazione dell’intera area del Museo. Engie, tra gli operatori di riferimento del comparto energetico, consentirà al Museo di autoprodurre il 90 per cento dell’energia necessaria al proprio fabbisogno: verrà progettato e installato un impianto di trigenerazione capace di garantire 800 MWh di produzione di energia elettrica e 1 GWh di produzione di energia termica all'anno. Inoltre, 4.500 moduli fotovoltaici, completamente integrati e invisibili, produrranno circa 800 MWh di energia ogni anno. Complessivamente, il Museo beneficerà di un risparmio energetico di oltre il 50 per cento, con un taglio di emissioni di CO2 di 1700 tonnellate, pari alla piantumazione di circa 20mila alberi. (segue) (Com)