Napoli: Engie e Museo di Capodimonte insieme per l'efficenza energetica (2)

- La Soprintendenza ai beni culturali, nel motivare il proprio parere positivo, ha riconosciuto la rilevanza del progetto come modello pilota e sperimentale, sottolineando l’alto profilo degli interventi e la profonda innovazione tecnologica, in particolar modo sul tema dell’efficientamento energetico. “In questi giorni di dibattito in Italia sulla direzione da prendere in ambito energetico, Engie, con il suo modello integrato sull’intera filiera energetica, può concretamente supportare i piani nazionali di decarbonizzazione, sia attraverso la produzione di energia da fonti rinnovabili, utility scale e distribuite, sia con interventi robusti di efficienza energetica", afferma il Ceo di Engie, Monica Iacono, secondo cui "anche l’efficienza energetica del patrimonio artistico culturale è un tassello fondamentale per supportare il percorso di decarbonizzazione del Paese. La riqualificazione avviata con il Museo di Capodimonte rappresenta una sfida sia per un’azienda come Engie, impegnata a supportare anche la pubblica amministrazione nel percorso di transizione energetica, sia per l’intero sistema museale, che può replicare interventi come questo e ottenere benefici economici, ambientali e sociali”. Nel 2025 il Museo e Real Bosco di Capodimonte, spiega invece Sylvain Bellenger, direttore generale del Museo, avrà "un volto completamente nuovo e sarà il primo sito culturale in Italia completamente sostenibile. Quella della transizione energetica è la sfida più complessa che la contemporaneità ci pone e Capodimonte ha deciso di accettarla e vincerla grazie ad una virtuosa partnership tra pubblico e privato. La missione ambientale - insieme a quella sociale, della tutela e valorizzazione e della digitalizzazione - è stata sin da subito l’obiettivo di quest’Amministrazione". (segue) (Com)