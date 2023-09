© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d'Italia a Riad si è congratulata con il Regno dell'Arabia Saudita per la sua 93esima giornata nazionale. Lo ha riferito la missione italiana su X (ex Twitter), aggiungendo: "Auguriamo a tutti i nostri amici sauditi una felice festa per celebrare la loro ricca storia e il loro patrimonio". (Res)