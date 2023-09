Libano-Israele: missione Unifil monitora la situazione su tensioni al confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione di interposizione delle Nazioni Unite nel sud del Libano (Unifil) sta monitorando la situazione nella zona di Bastra, al confine con Israele, in merito alle tensioni odierne tra esercito libanese e forze israeliane. Lo ha riferito al quotidiano libanese "L'Orient le Jour" il portavoce di Unifil, Andrea Tenenti, confermando che ora la situazione si è "stabilizzata". In precedenza, infatti, l'esercito libanese aveva riferito che le forze israeliane avevano lanciato fumogeni contro membri dell'esercito nella zona di Bastra. Questi ultimi, a loro volta, avevano lanciato gas lacrimogeni "verso il nemico" in risposta all'attacco subito. "Siamo presenti sul terreno per avviare la de-escalation", ha affermato il portavoce di Unifil, sottolineando: "Quando si verificano tensioni di questo tipo, lavoriamo su più livelli per smorzare rapidamente la situazione. Da un lato, le nostre unità si dispiegano sul terreno e, dall'altro, comunichiamo bilateralmente con l'esercito libanese e l'esercito israeliano per calmare la situazione". Finora, le forze israeliane non hanno rilasciato alcuna dichiarazione sull'accaduto. (Lib)