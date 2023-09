Roma: assessore Lavori pubblici, su Tiburtina lavori chiusi, prossima tappa incremento verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla Tiburtina "abbiamo portato avanti un grande lavoro di squadra. L'obiettivo era molto sfidante, ma ho gettato il cuore oltre l'ostacolo per concludere un lavoro che si protraeva da troppi anni e altrettanti problemi". Lo dichiara l'assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini. "Abbiamo incontrato sette aree sottoposte a vincolo della Soprintendenza e in più occasioni trovato importanti reperti. La Soprintendenza è stata velocissima a darci pareri, consentendoci di terminare i lavori. Un lavoro in sinergia che abbiamo terminato nei tempi promessi - aggiunge l'assessore -. Un grande ringraziamento al Csimu che ha lavorato con serietà e abnegazione. La prossima tappa sarà trasformare la grande rotatoria di Marco Simone in un parco suburbano in cui incrementare il verde e valorizzare l'area archeologica", conclude Segnalini.(Rer)