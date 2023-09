Niger: ministro Esteri del Togo all'Onu, siamo contro la guerra in qualsiasi contesto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Togo è "un Paese di pace" che si oppone alla guerra "qualsiasi ne siano le motivazioni". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri togolese Robert Dussey nel suo intervento alla 78sima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. "Il Togo non ha mai intrapreso una guerra contro i suoi vicini, e mai è servito da base sulle retrovie per un’aggressione contro un Paese fratello", ha dichiarato Dussey in quello che è un evidente riferimento al dibattito su un intervento militare regionale in Niger come azione forte per ripristinare al governo il presidente deposto Mohamed Bazoum. Paese membro della Comunità economica dell'Africa occidentale (Cedeao), con queste parole il Togo si posiziona per la prima volta in modo deciso contro la spinta interventista del blocco regionale, sostenuta dalla presidenza nigeriana e ammessa dalla Francia. Il Togo rivendica da tempo lo status di mediatore in Africa. Già negli anni '80 il padre dell'attuale presidente Faure Gnassingbé, Gnassingbé Eyadéma, organizzò incontri tra i gruppi armati in Ciad. Il figlio e successore contribuì da parte sua al rilascio di 49 soldati ivoriani detenuti dalle autorità a Bamako. (Was)