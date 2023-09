Roma: Questore saluta uscita volanti da caserma Guido Reni, reparto riorganizzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il Questore di Roma, Carmine Belfiore, ha voluto salutare gli agenti della Polizia di Stato del reparto volanti, impegnati ogni giorno nel controllo del territorio, mentre uscivano di pattuglia dalla storica caserma Maurizio Giglio. L'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, grazie ai nuovi uomini e agli ulteriori mezzi destinati alla Questura di Roma, dal Capo della Polizia e dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha subito un'importante riorganizzazione. Non solo più pattuglie dedicate ad assicurare un tempestivo pronto intervento ai cittadini e una deterrenza maggiore sul territorio, ma anche nuovi funzionari presenti su ciascun turno di servizio pronti a coordinare gli interventi. Due nuovi dirigenti anche a capo della sala operativa della Questura e del reparto volanti, sempre in costante raccordo tra loro. La riorganizzazione dell'ufficio ha come obiettivo principale garantire più sicurezza ai cittadini, anche in termini di percezione, poiché il controllo del territorio e la prevenzione dei reati rappresentano la mission principale della Polizia di Stato.(Rer)