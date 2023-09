Cucina: Lollobrigida a Lione con l'Italrugby per candidatura Unesco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'evento ha partecipato la Nazionale Italiana di Rugby, in Francia per la Rugby World Cup, a cui il Ministro Lollobrigida si è rivolto facendo riferimento a "un benessere che è dato anche dalla buona alimentazione". Lollobrigida ha ringraziato la Fir e il presidente Marzio Innocenti, insieme al Capitano Michele Lamaro e a tutti i giocatori della squadra, per aver sposato l'impegno per la candidatura della cucina italiana a patrimonio Unesco sostenuta da Masaf e Ministero della Cultura. "Credo che il valore della nostra Italia e anche della nostra nazionale di rugby sia l'unità e la coesione", ha aggiunto Lollobrigida, nel "festeggiare i risultati positivi della nostra Nazionale e i nostri ragazzi". Durante la cena, organizzata dalla Federazione Italiana Rugby in collaborazione con il Masaf, il ministro Francesco Lollobrigida ha consegnato le targhe ai rappresentanti della cucina e tradizioni italiane a Lione, esprimendo "orgoglio e consapevolezza dei risultati che otteniamo in tutto il mondo attraverso la nostra ristorazione di qualità". Per l'occasione, il palazzo della Borsa di Lione è stato illuminato con i colori italiani. (Rin)