Migranti: Rauti, rimpatri aumentati del 20 per cento, ma obiettivo è di sistema

Vice Capogruppo Vicario di Fratelli d’Italia in Senato

23 luglio 2021

- I rimpatri "sono aumentati del 20 per cento, ma l'obiettivo è molto più di sistema e molto più ambizioso. Non è questione di ricollocare e di migrazione secondaria, è questione di bloccare la migrazione primaria di cui l'Italia è primo approdo". Lo ha detto Isabella Rauti, sottosegretario alla difesa, intervenendo a “L’Italia vincente -Sicurezza, immigrazione e lotta alla mafia” in corso a Palazzo Lombardia a Milano. "Stiamo parlando di una lotta globale agli scafisti, che significa respingimenti, rimpatri, distruzione dei barchini che vengono sequestrati e inasprimento delle pene per gli scafisti", ha sottolineato evidenziando che "puntiamo ad accordi stabili con i Paesi di provenienza dei migranti". (Rem)