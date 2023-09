Carburanti: Fregolent (Iv), bonus non bastano, tagliare accise e favorire rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non basta il bonus carburante per aiutare le famiglie, si devono tagliare le accise". Lo dichiara la senatrice di Italia viva Silvia Fregolent, intervistata nella trasmissione Rai "Settegiorni". La stessa ha poi chiarito: "I bonus sono legati all'Isee e c'è una fascia media molto numerosa, penso a infermieri e insegnanti, che non rientra nel reddito previsto per accedervi, ma che non può arrivare a fine mese perché l'aumento del costo della vita è divenuto insostenibile". Per una risposta di più lungo periodo, che guardi anche al futuro, "è necessario autorizzare tutto quello che c'è da fare, in tempi brevissimi, per le energie rinnovabili, perché essere dipendenti dal gas straniero significa essere legati ai prezzi stabiliti dai produttori. La guerra e i problemi rilevati con la dipendenza dal gas russo dovrebbero esserci stati d'esempio", conclude. (Com)