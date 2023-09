Ucraina-Sudan: Zelensky e al Burhan si incontrano all'aeroporto di Shannon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto un incontro non programmato con il presidente del Consiglio sovrano sudanese e capo delle Forze armate Abdel Fattah al-Burhan all'aeroporto di Shannon, in Irlanda. Lo scrive su X (ex Twitter) Zelensky, allegando una foto dell’incontro avvenuto rientrando da New York, dov'è in corso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite. “Sono grato per il costante sostegno del Sudan alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina. Abbiamo discusso delle sfide comuni alla sicurezza, vale a dire le attività dei gruppi armati illegali finanziati dalla Russia", si legge nel post, in cui il presidente ucraino afferma di aver invitato al Burhan a sostenere l'iniziativa 'Grain From Ukraine' e a partecipare al vertice di quest'anno. Abbiamo considerato possibili piattaforme per intensificare la cooperazione tra Ucraina e paesi africani", conclude. L'incontro avviene dopo che di recente i media statunitensi "Cnn" e "Forbes" hanno rivelato che i servizi speciali dell’Ucraina sarebbero responsabili di una serie di attacchi e sabotaggi recentemente condotti nell’area di Khartum, in Sudan, contro le Forze di supporto rapido (Rsf), fazione rivale dell'esercito guidato da al Burhan e ritenuta vicina al gruppo paramilitare russo Wagner. (segue) (Res)