Regno Unito: “The Guardian”, Sunak pondera di aumentare gradualmente l’età minima per fumare

- Il premier britannico, Rishi Sunak, sta considerando un giro di vite sul tabacco che di fatto potrebbe vietare del tutto il fumo dalla prossima generazione. E’ quanto ha rivelato il quotidiano “The Guardian” sulla base di fonti governative. Il primo ministro sta studiando la possibilità di introdurre nel Regno Unito misure analoghe a quelle adottate lo scorso dicembre in Nuova Zelanda, ossia il graduale innalzamento dell’età minima per fumare tabacco, fino al divieto totale per i nati dal primo gennaio 2009. Il “Guardian” ha appreso anche che Sunak potrebbe di nuovo considerare l’introduzione di una multa da 10 sterline per coloro che non si presentano alle visite mediche, che peraltro aveva promesso durante la sua campagna per conquistare la guida del Partito conservatore. (Rel)