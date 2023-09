Incendi: Coldiretti, 15 anni per ricostruire boschi distrutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione plurale e seria di Agenzia Nova è un antidoto efficace contro le fake news, usate troppo spesso come arma per condizionare le cittadine e i cittadini" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- Per ricostituire i boschi ridotti in cenere dal fuoco ci vorranno fino a 15 anni con danni all'ambiente, all'economia, al lavoro e al turismo. E' quanto stima la Coldiretti sugli effetti degli incendi divampati in Sicilia questa estate e che hanno distrutto ettari di bosco e danneggiato case, aziende e strutture alberghiere, minacciando le città. Nelle aree bruciate dagli incendi – sottolinea la Coldiretti – saranno impedite tutte le attività umane tradizionali, e la scoperta del territorio da parte di appassionati, ma viene anche a mancare un importante polmone verde, senza dimenticare i drammatici effetti sul turismo. Ogni rogo – stima la Coldiretti – costa peraltro agli italiani oltre diecimila euro all'ettaro fra spese immediate per lo spegnimento e la bonifica e quelle a lungo termine sulla ricostituzione dei sistemi ambientali ed economici delle aree devastate. Se certamente il divampare delle fiamme è favorito dal clima anomalo con alte temperature, siccità e vento, a preoccupare – continua la Coldiretti – è la disattenzione e l'azione dei piromani con il 60 per cento degli incendi che si stima sia causato volontariamente. (Rin)