Salvo D'Acquisto: Perego (FI), suo sacrificio da ricordare per sempre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “'Se muoio per altri cento, rinasco altre cento volte: Dio è con me e io non ho paura'. Lo ha detto il giovane carabiniere Salvo D’Acquisto, a soli 22 anni, sacrificando la propria vita in cambio della liberazione di 22 concittadini destinati al plotone di esecuzione nazista. Oggi sono 80 anni da quell’evento, slancio eroico da ricordare per sempre e custodire come eredità preziosa per le giovani generazioni". Lo scrive sui suoi profili social Matteo Perego di Cremnago, sottosegretario alla Difesa ed esponente di Forza Italia. (Rin)