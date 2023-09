﻿Karabakh: Azerbaigian crea gruppo per affrontare questioni sociali ed economiche della regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev ha disposto la creazione di un gruppo di lavoro per affrontare le questioni sociali, umanitarie, economiche e infrastrutturali nella regione del Karabakh. Lo ha riferito una dichiarazione dell'amministrazione presidenziale azerbaigiana. Il gruppo è guidato dal vice primo ministro Shahin Mustafayev e opera “nell'ambito del quartier generale di coordinamento per affrontare le questioni in modo centralizzato nei territori liberati della Repubblica dell'Azerbaigian”. La composizione del gruppo di lavoro comprende "i ministeri dell'Economia, del Lavoro e della Protezione sociale della popolazione, dell'Agricoltura, dell’Interno, della Sanità, della Scienza e dell'Istruzione, il produttore di energia elettrica Azerenergy, l’operatore della rete elettrica Azerishiq, l’unione di produzione Azerigas, l’Agenzia statale per le strade automobilistiche dell'Azerbaigian e altre istituzioni pertinenti". (segue) (Rum)