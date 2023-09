﻿Karabakh: Azerbaigian crea gruppo per affrontare questioni sociali ed economiche della regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 20 settembre il gruppo di lavoro ha già adottato alcune misure, tra le quali l’invio da parte del ministero per le Situazioni di emergenza di due camion con 40 tonnellate di prodotti alimentari e sanitari e due camion pieni di pane per i residenti armeni tramite la strada Aghdam-Asgaran-Khankendi. Il medesimo ministero ha allestito tendopoli per mille persone ad Aghdam, Fuzuli e Kalbajar. La polizia, il personale militare e gli operatori civili stanno fornendo primo soccorso e sostegno adeguato sul campo ai residenti armeni. Inoltre, in seguito alla richiesta avanzata dai rappresentanti dei residenti armeni nell'incontro del 21 settembre a Yevlakh, verranno forniti carburante e lubrificanti, innanzitutto agli asili nido, assistenza medica di emergenza e servizi antincendio. Attraverso la strada Lachin-Khankendi viene assicurato il passaggio di generi alimentari e beni di prima necessità per l'utilizzo da parte del personale del contingente di pace russo e per la consegna alla popolazione civile tramite le forze di pace. Il Comitato internazionale della Croce Rossa (Cicr) faciliterà il trasporto di cibo, medicinali e alimenti per l'infanzia attraverso le strade Aghdam-Asgaran-Khankendi e Lachin-Khankendi e l'invio di personale aggiuntivo dagli uffici dell'organizzazione di Baku e Ginevra alla sede secondaria di Khankendi. Sulla base della richiesta del Cicr, saranno create le opportunità necessarie per l'evacuazione delle persone che necessitano di assistenza medica in Armenia. (Rum)