Roma: locale trasformato in discoteca abusiva, sequestrato

- Un locale a Roma è stato posto sotto sequestro per mancanza di autorizzazioni. In particolare, gli agenti della divisione amministrativa della Questura di Roma hanno trovato, in zona Settebagni, un esercizio adibito abusivamente a discoteca. Nel locale, con la musica ad alto volume, c'erano circa 500 ragazzi, tra i 15 e 20 anni, dediti a ballare e consumare bevande, una postazione dj con palco, ballerine e un bancone bar e vari operatori della sicurezza dipendenti di una società risultata poi abusiva. In quella che era adibita a sala da ballo c'erano cabine elettriche, pavimenti e soffitto in legno, materiali e attrezzature senza nessun tipo di certificazione, due uscite di sicurezza inadeguate al numero dei presenti e non vi era alcun estintore. (segue) (Rer)