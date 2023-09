Roma: locale trasformato in discoteca abusiva, sequestrato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito ad accertamenti da parte della polizia, l'amministratore unico della società è risultato privo di qualsiasi autorizzazione amministrativa e, in qualità di gestore, è stato denunciato in stato di libertà per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo e il locale è stato sequestrato preventivamente con applicazione dei sigilli sui vari accessi. Inoltre, in seguito alle violazioni riscontrate, la divisione di polizia amministrativa della Questura di Roma sta realizzando un'accurata istruttoria tesa all'adozione del provvedimento di cessazione immediata dell'attività abusiva, da parte del Questore. (Rer)