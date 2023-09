Sud Invest: quattro giorni dedicati al rilancio del Mezzogiorno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Vannia Gava, vice ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, il tema della transizione energetica “è centrale nell'azione di governo per affrontare nel concreto le sfide che ci attendono. La transizione energetica deve essere giusta e graduale, una transizione che promuova lo sviluppo di tecnologie rinnovabili, garantendo la stabilità del sistema energetico, garantendo la decarbonizzazione, senza dimenticare la tutela dell'economia e le dinamiche occupazionali. Gli indirizzi su cui il Ministero dell'Ambiente e il Governo fondano la propria attività politica si concentrano innanzitutto sulla sburocratizzazione degli iter autorizzativi. Tanto è stato fatto, ma abbiamo ancora da fare”. Per questo, ha aggiunto, “abbiamo ripensato e riscritto un nuovo Piano energia e clima con l'indicazione dei settori su cui intervenire in ottica di decarbonizzazione, assumendo delle proiezioni serie e concrete sui risultati che il nostro Paese può raggiungere. È necessario, infine, proseguire sugli investimenti e sulla ricerca del nucleare pulito, per sopperire anche alla discontinuità delle rinnovabili. Occorre siglare un'alleanza tra Governo, associazioni, enti e cittadini per diffondere una cultura dell'energia, fidarsi della scienza e della tecnologia e guarire dalla sindrome Nimby per procedere insieme verso un vero sviluppo sostenibile". Per Giuseppina Castiello, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, “se non cresce il Sud non cresce il Nord e non cresce il Paese. Ci saranno investimenti, ci sarà la possibilità di rimettere in moto il nostro tessuto economico anche grazie al Mezzogiorno. La Zes unica (Zona economica speciale) è la soluzione migliore per dare forza di investimenti al Sud e per il Mezzogiorno è uno strumento per attrarre investitori italiani e stranieri che mettono in campo un sistema produttivo virtuoso che permetterà di unire il meridione d'Italia con tutta l'Europa. Ritengo sia uno strumento eccezionale per far ripartire l'economia del nostro Mezzogiorno". Secondo Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e alle politiche sociali: "Per la crescita del nostro Paese è indispensabile la collaborazione tra imprese, istituzioni, investitori e società civile. Questa convention di Benevento rappresenta dunque un'importante occasione per riflettere su come far ripartire il Mezzogiorno, a cominciare dalla recente istituzione della ZES unica, come ipotizzato dal decreto Sud, appena approvato dal governo. Dal punto di vista macroeconomico i dati sono confortanti, a cominciare dal numero degli occupati a cui si associa la diminuzione dei disoccupati e degli inattivi. Inoltre, i fondi stanziati dal Pnrr costituiscono un'occasione speciale, in particolar modo per il Sud, il cui sviluppo può costituire un vero e proprio traino per tutto il Paese. Anche per questa ragione, è importante spendere bene tali risorse, puntando sull'innovazione".(segue) (Com)