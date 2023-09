Sud Invest: quattro giorni dedicati al rilancio del Mezzogiorno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marco Osnato, presidente commissione Finanze della Camera dei Deputati, ha invece dichiarato che: "Il Mezzogiorno è parte importante dello sviluppo della nostra Nazione. Il fatto che al sud ci sia voglia di fare impresa è molto importante. Lo Stato deve aiutare chi ha voglia di fare e rendere competitivi i territori. In questo senso, il codice degli appalti è un'opportunità molto importante e l'ottica è di semplificare, incentivare e recuperare le innovazioni tecnologiche che devono unirsi alle novità sociali. La ZES unica, inoltre, è un'opportunità che può attrarre nuovi investitori, creare nuove aziende e sviluppare quelle già esistenti". Per il presidente Anci e Sindaco di Bari, Antonio Decaro: "Sul Pnrr siamo preoccupati rispetto a una situazione in cui il comparto dei Comuni si è sempre dimostrato efficace nella realizzazione di opere pubbliche. I Comuni nel 2019 hanno speso gran parte delle risorse complessive del Paese, siamo una stazione appaltante affidabile. Ci siamo ritrovati cifre incredibili da destinare al Sud Italia, per realizzare interventi di riqualificazione e rigenerazione soprattutto nelle periferie. Questo è il Pnrr e noi sindaci ci siamo messi subito a lavorare per dare risposte concrete, accogliendo i bisogni dei cittadini e portando a casa importanti risultati". Secondo Clemente Mastella, Sindaco di Benevento e Presidente della Commissione per il Mezzogiorno e per le Politiche di Coesione Anci: "I consorzi industriali hanno assunto un ruolo notevole nell'architettura istituzionale. In questa fase vivono un momento di gloria e possono svolgere un ruolo attrattivo molto importante. Occorre incoraggiare le iniziative innovative sotto il profilo imprenditoriale eliminando la burocrazia e intervenendo sulle difficoltà oggettive del territorio attraverso infrastrutture adeguate, in linea con lo sviluppo delle aree interne". (segue) (Com)