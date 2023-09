Migranti: Iezzi (Lega), da Berlino pura follia, Europa si svegli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Berlino stanzia ben 790mila euro per la Ong tedesca Sos Humanity. Oltre ad essere pure follia, è anche una gravissima ingerenza sulla nostra politica, smascherata dal vicepremier Matteo Salvini e dalla Lega". Lo scrive in una nota il deputato della Lega Igor Iezzi, che sottolinea: "Se qualcuno pensa di finanziare Ong per portare migranti nel nostro Paese, si sbaglia di grosso. L'Europa farebbe bene a svegliarsi e a fare chiarezza".(Com)