Ambiente: forestazione urbana, da giunta Roma ok a piano per bando Pnrr

- La Giunta capitolina ha approvato due delibere, presentate dall'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi, che consentono a Roma capitale di partecipare al bando Pnrr del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (Mase) che finanzia i progetti di forestazione urbana, presentati attraverso la Città Metropolitana, per le annualità 2023-24. Con la prima delibera è stato approvato il piano delle 16 aree individuate nel territorio comunale per un'estensione complessiva di 331,3 ettari così suddivisi: Cinecittà Est- Villa Flaviana - via Oberto ha 11,14; Acqua Acetosa Ostiense ex pvq ha 8,81; Parco Castellaccio ha 6,76; Fontana Candida- piazzale Van Gogh ha 2,13; via Borghesiana ha 23,97; San Basilio PRU art.11 ha 15,11; Torraccia ex pvq ha 12,64; Torrevecchia pdz ha 10,05; via delle Georgiche ha 9,35; Spinaceto nord ex pvq ha 9,39; Acqua Acetosa Ostiense pdz ha 12,55; Casal Boccone – Parco delle Volpi ha 3,70; Casal dei Pazzi – via Gennari ha 1,18; Casale Caletto – Tor Cervara ha 8,99; Trullo ha 11,50; Az. Agr. Castel di Guido – Monte Carnevale ha 184,06. (segue) (Com)