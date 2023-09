Ambiente: forestazione urbana, da giunta Roma ok a piano per bando Pnrr (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda delibera consente di formalizzare un accordo tra Roma Capitale e la Città Metropolitana con cui si regolamentano le modalità operative di partecipazione al bando del Mase e la progettazione, la gestione amministrativa e la realizzazione degli interventi. In particolare, verranno stabilite le priorità delle proposte progettuali tenendo conto anche delle caratteristiche ecosistemiche delle aree e saranno istituiti appositi tavoli tecnici con l'apporto scientifico delle Università. "L'approvazione di queste delibere consente di proseguire il lavoro avviato con la partecipazione di Roma alla prima annualità del bando Pnrr di forestazione urbana 2022, per la quale sono state individuate, nel quadrante est della città, 13 aree per complessivi 136 ettari, dove è prevista la messa a dimora di 136 mila piante", dichiara l'assessore Alfonsi. (segue) (Com)