Governo: Monti, nel 2011 Stato stava per andare in default

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mario Monti ha avviato il decennio dei “governi tecnici”, ovvero di premier nominati dal Capo dello Stato, segnando un cambiamento di passo, in linea con la Costituzione. L’ex presidente del Consiglio, intervenuto questa mattina alla trasmissione “Amici e Nemici - l’informazione della settimana” su Radio 24, conferma che rifarebbe quella scelta: “Oggi è facile discettare ma nel 2011 la casa stava per bruciare, lo Stato stava per andare al default. Tutte queste sono disquisizioni interessanti, ma abbastanza futili”. Lo stesso ha poi aggiunto: “Non condivido minimamente la tesi secondo la quale quegli anni di politica assolutamente costituzionale, sempre con l’approvazione del parlamento, ma un po’ più necessariamente dura che nella scialba tradizione italiana, abbia alimentato il populismo. Il populismo - ha affermato Mario Monti - e la grande vittoria dei Cinque Stelle nelle elezioni 2013, è stato alimentato soprattutto dal fatto che i partiti, che per un anno, sentendo la pressione di quella situazione, avevano sempre votato in modo libero e responsabile, poi al momento delle elezioni hanno come dire voluto nascondere le proprie tracce, e criticare quelle cose che avevano invece votato”. (Rin)