Carceri: a Velletri detenuto distrugge sezione detentiva, Sappe "si intervenga"

- Ennesimo fatto grave in carcere, questa volta a Velletri, in provincia di Roma. Ieri, nel tardo pomeriggio, un detenuto di origini albanesi si è recato in infermeria lamentando un dolore ai denti e, per tale motivo, pretendeva di essere portato a visita in ospedale. Avendo ricevuto un diniego, in quanto non si era rilevata l'urgenza della visita ospedaliera (potendo comunque usufruire di cure da parte del personale medico dell'istituto), il detenuto è rientrato in sezione e, insieme ad altri suoi connazionali, hanno iniziato a distruggerla. La sezione è stata completamente allagata con gli idranti presenti nei corridoi e le telecamere distrutte. A denunciare il fatto è stato Maurizio Somma, segretario nazionale del Sappe. Sul posto è subito accorso anche il comandante di reparto, congiuntamente a tutto il personale. Dopo un po' la situazione è rientrata, grazie anche all'intervento dei colleghi che alloggiavano in caserma, e per fortuna nessun collega è rimasto ferito. (segue) (Com)