Carceri: a Velletri detenuto distrugge sezione detentiva, Sappe "si intervenga" (2)

- "Siamo alla follia, adesso siamo arrivati al punto che i detenuti sfasciano letteralmente le carceri se non vengono assecondate le loro richieste, specie quando sono assurde e senza senso come avvenuto a Velletri. Il senso di impunità ed abbandono delle carceri è veramente a livelli allarmanti se non si riprende in mano la situazione", denuncia Donato Capece, segretario generale del Sappe, che torna "a chiedere pubblicamente che chi di dovere tenga in considerazione le criticità delle carceri della Nazione, dove mi sembra evidente sussistano problemi nella catena di comando e in cui evidentemente non si è più in condizione di gestire le troppe tipologie di detenuti, con una presenza di soggetti dalla personalità particolarmente violenta. Sono palesi le inadempienze e le gravi colpe dell'Amministrazione Penitenziaria!", conclude il segretario generale del Sappe che non risparmia critiche al Capo del Dap Giovanni Russo: "a lui, da mesi, stiamo chiedendo - senza avere alcun riscontro - di intervenire con urgenza sulla gestione dei detenuti stranieri, dei malati psichiatrici, della riorganizzazione istituti, della riforma della media sicurezza". (Com)