© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo davanti a una gravissima ingerenza straniera in vicende interne italiane. È l’unica? Ci sono elementi per pensare che non sia così: è doveroso e urgente fare chiarezza. L’Italia non può essere il campo profughi dell’Europa”. Così un comunicato della Lega dopo la notizia dei 790mila euro destinati da Berlino alla Sos Humanity. (Com)