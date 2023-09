Norvegia: disertore del gruppo Wagner arrestato mentre cercava di tornare in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un disertore del gruppo paramilitare russo Wagner, Andrej Medvedev, è stato arrestato dalla polizia norvegese mentre cercava di attraversare il confine e tornare in Russia. Lo ha reso noto il portale “The Barents Observer”. Medvedev è stato fermato venerdì sera a Grense Jakobselv, insediamento all’estremo nordest della Norvegia, alla frontiera con la Russia. “Possiamo confermare che un uomo è detenuto”, ha spiegato la polizia del distretto di Finnmark al portale. Come ha riferito ”The Barents Observer”, solo poche ore prima Medvedev aveva incontrato un giornalista della testata a Kirkenes, a 50 chilometri da Grense Jakobselv, ammettendo l’intenzione di attraversare la frontiera. Il 27enne temeva di poter essere presto estradato in Ucraina. Medvedev era scappato dalla Russia in Norvegia lo scorso inverno. (Sts)