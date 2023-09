Scuola: assegnati dal Garante i premi “Ambasciatori della privacy”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cos’è la privacy, come tutelarla? E come spiegarla ai propri coetanei? È con queste domande che il Garante per la protezione dei dati personali ha lanciato agli inizi di quest’anno il concorso “Diventa ambasciatore della privacy”, invitando tutti gli studenti delle classi I e II delle scuole superiori di secondo grado a realizzare un breve video per raccontare la propria idea di privacy e come difenderla. Il contest, che ha messo in palio premi in denaro da destinare ad acquisti di tecnologie per la didattica, ha visto come vincitori i video del Liceo Scientifico Corradino D'Ascanio di Montesilvano, in provincia di Pescara (primo classificato), dell’Istituto tecnico commerciale e per geometri Pareto di Pozzuoli, in provincia di Napoli (secondo classificato) e dell’Istituto superiore di istruzione secondaria F. De Sanctis - O. D'Agostino di Domicella, in provincia di Avellino (terzo classificato). (segue) (Com)