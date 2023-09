Scuola: assegnati dal Garante i premi “Ambasciatori della privacy” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premiazione avverrà nell’ambito di un evento che si svolgerà a Napoli il 25 ottobre prossimo dedicato ai più giovani. Creatività e consapevolezza hanno caratterizzato i tanti video pervenuti attraverso la piattaforma “Diventa ambasciatore della privacy” nel corso dell’anno scolastico 2022/23, mostrando come sia importante un’attività di formazione e sensibilizzazione da parte delle scuole sui temi della protezione dei dati personali. Nella realizzazione dei video i ragazzi hanno infatti messo a frutto un percorso formativo, guidato dagli insegnanti nell’ambito delle ore di educazione civica, sulla base di un kit didattico predisposto dal Garante riguardante aspetti di grande impatto, soprattutto per i più giovani, come il cyberbullismo, i furti di identità, il revenge porn, la profilazione on line, i deepfake. L'iniziativa è stata realizzata con il supporto tecnico di Skuola.net. (Com)